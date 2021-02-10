Греція сприятиме Україні в отриманні COVID-вакцини

В розмові з українським президентом, Сакелларопулу пообіцяла, що Греція сприятиме пришвидшенню отримання Україною сертифікованої вакцини від коронавірусу.

Лідери України та Греції також обговорили збільшення туристичних потоків між країнами після закінчення пандемії.

"Будемо раді спрощенню міжнародного туризму", - сказав Зеленський.

Крім того, український президент запросив Сакелларопулу долучитися до саміту Кримської платформи та взяти участь у заходах до відзначення 30-річчя незалежності України.

Глава Греції також наголосила, що її країна завжди підтримувала й підтримуватиме європейські прагнення України та поглиблення асоціації з ЄС у всіх сферах.