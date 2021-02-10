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Греція сприятиме Україні в отриманні COVID-вакцини

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 16:56
Греція сприятиме Україні в отриманні COVID-вакцини Фото: Катеріна Сакелларопулу (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Греції Катеріною Сакелларопулу. Сторони зачепили питання розподілу вакцин від коронавірусу між державами.

Про це повідомив Офіс президента України.

В розмові з українським президентом, Сакелларопулу пообіцяла, що Греція сприятиме пришвидшенню отримання Україною сертифікованої вакцини від коронавірусу.

Лідери України та Греції також обговорили збільшення туристичних потоків між країнами після закінчення пандемії.

"Будемо раді спрощенню міжнародного туризму", - сказав Зеленський.

Крім того, український президент запросив Сакелларопулу долучитися до саміту Кримської платформи та взяти участь у заходах до відзначення 30-річчя незалежності України.

Глава Греції також наголосила, що її країна завжди підтримувала й підтримуватиме європейські прагнення України та поглиблення асоціації з ЄС у всіх сферах.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні понад 1 млн доз вакцини від коронавірусу. Єврокомісія допомогає з оформленням.

Додамо, цього тижня компанія Pfizer має подати документи на реєстрацію COVID-вакцини в Україні.

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