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У Греції завтра почнуть відстороняти від роботи невакцинованих медиків

Автор: Марія Кучерявець

У Греції працівників медичних установ почнуть відстороняти від роботи у середу, 2 вересня. Тих, хто може лишитися без своїх робочих місць, налічується до 10 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Греції, сьогодні останній день коли медики можуть отримати щеплення від коронавірусу, аби не бути відстороненими від роботи.

Виключення становитимуть лише ті, хто вже отримав вакцину від COVID-19 або ті, хто перехворіли на коронавірус протягом останніх 6 місяців.

Між тим, у лікарнях вже готують схеми заміни працівників, аби не зіткнутися з нестачею персоналу з початком дії нових вимог.

За останніми даними, понад 90% лікарів і 80% медсестер були вакциновані проти COVID-19. В той час як для немедичного персоналу закладів охорони здоров’я ці цифри суттєво нижчі.

Нагадаємо, нещодавно в Греції сотні медпрацівників вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації від COVID-19.

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ГреціяВакцина від коронавірусу