У Греції завтра почнуть відстороняти від роботи невакцинованих медиків

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Греції, сьогодні останній день коли медики можуть отримати щеплення від коронавірусу, аби не бути відстороненими від роботи.

Виключення становитимуть лише ті, хто вже отримав вакцину від COVID-19 або ті, хто перехворіли на коронавірус протягом останніх 6 місяців.

Між тим, у лікарнях вже готують схеми заміни працівників, аби не зіткнутися з нестачею персоналу з початком дії нових вимог.

За останніми даними, понад 90% лікарів і 80% медсестер були вакциновані проти COVID-19. В той час як для немедичного персоналу закладів охорони здоров’я ці цифри суттєво нижчі.