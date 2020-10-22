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У Греції вводять комендантську годину через сплеск коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер, 22 жовтня, оголосив про введення нових карантинних обмежень в країні. Сьогодні в Греції зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19.

Про це грецький прем'єр оголосив у своєму відеозверненні.

Починаючи з 6-ї години ранку суботи, 24 жовтня, в країні буде обов'язковим носіння масок навіть на вулиці.

Крім того, у регіонах з найбільш складною епідемічною ситуацією вводять комендантську годину. Комендантська година буде діяти з 00:30 до 5:00.

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Нагадаємо, на Кіпрі ввели комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу. Комендантська година буде діяти з 23 жовтня до 9 листопада.

Також РБК-Україна писало про введення комендантської години у регіонах Італії.

До цього комендантську годину ввели у Словенії. В країні також заборонили пересування між регіонами.

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