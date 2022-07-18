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У Греції тіла всіх членів екіпажу знайшли на місці катастрофи Ан-12

Фото: у Греції тіла всіх членів екіпажу знайшли на місці катастрофи Ан-12 (ertnews.gr)
Автор: Артур Родивилов

Тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу українського Ан-12, що розбився на півночі Греції, витягнуті з-під уламків літака і відправлені в лікарню міста Комотіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EPT News.

У публікації наголошується, що операція з виявлення загиблих на місці катастрофи Ан-12 завершена. Їхні тіла доставляються в лікарню Комотіні, де пройде судово-медична експертиза, пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

Зараз на місці катастрофи літака почали працювати фахівці зі знешкодження боєприпасів, стверджує телеканал.

Мер Пангео Філіппос Анастасіадіс заявив, що небезпечні речовини не виявлені на місці катастрофи українського літака Ан-12.

Нагадаємо, в ніч проти 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.

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Греція