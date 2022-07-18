ru ua
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Греції тіла всіх членів екіпажу знайшли на місці катастрофи Ан-12

Новость на русском →
Греція, Понеділок 18 липня 2022 00:27
У Греції тіла всіх членів екіпажу знайшли на місці катастрофи Ан-12 Фото: у Греції тіла всіх членів екіпажу знайшли на місці катастрофи Ан-12 (ertnews.gr)
Автор: Артур Родивилов

Тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу українського Ан-12, що розбився на півночі Греції, витягнуті з-під уламків літака і відправлені в лікарню міста Комотіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EPT News.

У публікації наголошується, що операція з виявлення загиблих на місці катастрофи Ан-12 завершена. Їхні тіла доставляються в лікарню Комотіні, де пройде судово-медична експертиза, пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

Зараз на місці катастрофи літака почали працювати фахівці зі знешкодження боєприпасів, стверджує телеканал.

Мер Пангео Філіппос Анастасіадіс заявив, що небезпечні речовини не виявлені на місці катастрофи українського літака Ан-12.

Нагадаємо, в ніч проти 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція
NEWS
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року