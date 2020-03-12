У Греції повідомили про першу смерть від коронавірусу

Греція заявила про перший смертельний випадок від коронавірусу COVID-19 в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.

За даними Міністерства охорони здоров'я Греції, померлому було 66 років. Коронавірусом він заразився під час релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті минулого місяця.

Чоловіка госпіталізували в Університетську лікарню Патри в західній Греції 2 березня. У нього вже були проблеми зі здоров'ям. 10 березня його стан став критичним, в результаті чоловік помер від поліорганної недостатності.

Також повідомляється, що коронавірусом були заражені кілька його попутників-громадян Греції. Наразі вони ізольовані.

Станом на сьогодні, в Греції відомо про 99 випадків зараження коронавірусом COVID-19. В Ізраїлі та Єгипті, звідки прибув заражений грек - 127 і 60 випадків відповідно.

Загалом, на ранок 12 лютого коронавірусом у світі заразилися понад 126 тис. людей. Трохи більше 68 тис. осіб одужали, ще 4,6 тис. померли від інфекції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що всього за добу число смертей від вірусу у Франції збільшилося до 48 людей.