У Греції розширили локдаун черерз спалах коронавірусу

У Греції уряд розширив кількість регіонів, де введено локдаун. В країні відбувається третя спалах захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер жорсткі обмеження, крім столичного регіону Аттика, будуть діяти в Тессалоніках на півночі і на найбільшому острові країни Криті. Карантин буде діяти до 22 лютого.

У рамках заходів будуть закриті школи, салони краси і магазини з товарами не першої необхідності.

Це другий за поточний рік локдаун в Греції.