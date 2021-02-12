У Греції розширили локдаун черерз спалах коронавірусу
У Греції уряд розширив кількість регіонів, де введено локдаун. В країні відбувається третя спалах захворюваності коронавірусом.
Про це повідомляє Reuters.
Тепер жорсткі обмеження, крім столичного регіону Аттика, будуть діяти в Тессалоніках на півночі і на найбільшому острові країни Криті. Карантин буде діяти до 22 лютого.
У рамках заходів будуть закриті школи, салони краси і магазини з товарами не першої необхідності.
Це другий за поточний рік локдаун в Греції.
Нагадаємо, у вівторок анонсували посилення карантину в регіоні Аттіка, в який входить столиця країни - Афіни. Нові карантинні обмеження набули чинності в четвер, 11 лютого.
Також, уряд Словенії прийняло рішення послабити деякі карантинні обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть послаблювати з понеділка, 15 лютого.