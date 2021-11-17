У Греції пройшов масовий мирний марш у річницю смертельного повстання

У Греції пройшов масовий мирний марш в річницю смертельного повстання. Близько 20 000 людей пройшли Афінами, щоб відзначити річницю кривавого повстання проти диктатури в 1973 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Більше 5 000 поліцейських було залучено для охорони порядку, оскільки раніше насильство за участю демонстрантів-анархістів часто затьмарювало щорічний марш. Захід відбувся, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією, і більшість учасників маршу були в масках.

Подібна демонстрація відбулася в другому за величиною місті Греції - Салоніках, зібравши близько 14 000 учасників. Марш завершився мирно, але згодом молоді люди в масках кидали в поліцейських горючі суміші, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. Про постраждалих і затриманих не повідомляється.