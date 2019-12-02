У Греції побилися мігранти, серед постраждалих поліцейський

Ілюстративне фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження

В результаті бійки в Греції 3 осіб постраждали, серед них - поліцейський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що в результаті інциденту три людини отримали поранення.

"Почалася бійка між двома групами мігрантів різного етнічного походження, які почали кидати один в одного каміння з незрозумілих причин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання. У п'ятницю, 22 листопада, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у парламенті, на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною буде збільшено кількість прикордонників на 400 осіб і на 800 для її островів. Також він зазначив, що Греція модернізує свої морські патрулі.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада парламент Греції схвалив законопроект, що посилює процедуру надання притулку. Нові правила щодо мігрантів сфокусують увагу на швидкому виявленні біженців, що потребують захисту, і дозволять виділяти їх серед тисяч інших заяв від мігрантів, які не мають права на притулок.

Також повідомлялося, що в Греції в місті Ксанті поліція затримала вантажівку, який перевозив більше 80 нелегальних мігрантів. Всім мігрантам від 20 до 30 років.