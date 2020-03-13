У Греції скасували естафету Олімпійського вогню через коронавірус

Грецький Олімпійський комітет скасував естафету Олімпійського вогню, щоб захистити населення країни від поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комітету.

Наголошується, що рішення було прийнято після того, як на церемонії зустрічі вогню в Спарті зібралася велика юрба, попри рекомендації уникати скупчень людей.

Рішення підтримали у Міністерстві охорони здоров'я Греції та Міжнародному олімпійському комітеті.

"Олімпійський вогонь передамо Оргкомітету Олімпіади в Токіо 19 березня на стадіоні Панатена, без присутності громадськості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня в Греції відбулася церемонія запалювання вогню XXXII Олімпійських ігор без глядачів.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. Хоча в середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо.