У Греції виявили новий штам коронавірусу

У Греції новий штам коронавірусу виявили у шістьох людей, які прибули з Великої Британії. Інших інфікованих серед їхніх попутників не було.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, новий штам коронавірусу виявили у п'ятьох громадян Греції та одного громадянина Британії, які прибули в країну під час різдвяного тижня. Наразі всі шестеро перебувають під охороною в спеціальному карантинному готелі.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу, який вперше був виявлений у Великобританії, зафіксували в Таїланді. Заражені знаходяться на ізоляції.

Крім того, у Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2.

Зазначимо, через новий штам коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується більше тисячі випадків зараження новим COVID-19. Що відомо про мутацію коронавірусу і наскільки вона небезпечна - в матеріалі РБК-Україна.