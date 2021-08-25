У Греції невакцинованих не пускатимуть до ресторанів та клубів

Відомо, що обмеження почнуть діяти з 13 вересня.

Так, нещеплені працівники приватного і державного секторів будуть зобов'язані проходити регулярне тестування своїм коштом один раз в тиждень.

Водночас працівники та учні у школах та університетах будуть здавати експрес-тести двічі на тиждень.

Зазначено, що студенти будуть тестуватися своїм коштом. Натомість для школярів ця процедура буде безкоштовною.

Відомо, що вартість експрес-тестів буде встановлена ​​в розмірі 10 євро.

Крім цього, вхід в кафе, ресторани, клуби та спортивні зали буде заборонений без доказу вакцинації або одужання від COVID-19.

В той час як відвідувачі кінотеатрів, театрів, музеїв і тренажерних залів будуть змушені пред'явити COVID-сертифікат або негативний результат ПЛР-тесту зроблений за 48 годин.

Також маски будуть обов'язковими для всіх в громадських місцях усередині приміщень і в місцях масового скупчення людей на відкритому повітрі.