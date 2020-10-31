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У Греції на місяць закриваються ресторани, музеї, театри через ситуацію з COVID-19

Автор: Максим Зайченко

В Греції на місяць закриваються ресторани, бари, музеї та театри через погіршення ситуації з COVID-19 з початку жовтня. У країні також розширять комендантську годину.

Про це пише агентство Reuters.

"Греція розширить нічний комендантську годину на пересування і закриє ресторани та бари в найбільш густонаселених районах країни на один місяць, щоб стримати сплеск захворюваності COVID-19", - заявив у суботу прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

Ці заходи набудуть чинності 3 листопада і будуть діяти протягом одного місяця.

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В країні зареєстровано менше випадків захворювання на коронавірус, ніж у більшості європейських країн, але з початку жовтня спостерігається поступове зростання числа випадків інфікування.

Нагадаємо, на Кіпрі ввели комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу. Комендантська година діятиме з 23 жовтня до 9 листопада.

Також РБК-Україна писало про введення комендантської години у регіонах Італії.

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