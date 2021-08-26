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У Греції медики протестували проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

Автор: Тіберій Юрик

У Греції сотні медпрацівників провели мітинг на знак протесту проти обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на агентство АР.

Повідомляється, що в Афінах біля будівлі Міністерства охорони здоров'я Греції зібралося близько 300 працівників лікарень на знак протесту проти рішення уряду, яке набуде чинності 1 вересня.

Згідно з рішенням уряду, з 1 вересня будуть усуватися від роботи без збереження зарплати працівники державних і приватних медичних установ, хто не був вакцинований або не має довідки про перенесене захворювання коронавірусом.

Учасники мітингу заявили, що вони не проти вакцинації, але вона не повинна бути примусовою.

Нагадаємо, що у Греції будуть вакцинувати людей від коронавірусу на площах біля церков.

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Греція