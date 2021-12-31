У Греції четвертий день поспіль рекордна кількість хворих коронавірусом через "Омікрону"

У Греції за останню добу захворіли на коронавірус понад 40 тисяч осіб. У країні четвертий день поспіль фіксують сплеск нових заразилися штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, в Греції 31 грудня зафіксували 40 560 випадків зараження коронавірусом. За добу від наслідків інфекції померли 76 осіб.

На цьому тижні Греція ввела нові обмеження: бари, ресторани і нічні клуби повинні закриватися опівночі. Виняток становить новорічна ніч, коли заклади зможуть працювати до 02:00 за місцевим часом.

У Греції з моменту виявлення першого випадку коронавірусу в лютому 2020 року зареєстрували 1 210 853 випадки зараження і 20 790 смертей, пов'язаних з COVID-19.