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У Греції четвертий день поспіль рекордна кількість хворих коронавірусом через "Омікрону"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Греції за останню добу захворіли на коронавірус понад 40 тисяч осіб. У країні четвертий день поспіль фіксують сплеск нових заразилися штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, в Греції 31 грудня зафіксували 40 560 випадків зараження коронавірусом. За добу від наслідків інфекції померли 76 осіб.

На цьому тижні Греція ввела нові обмеження: бари, ресторани і нічні клуби повинні закриватися опівночі. Виняток становить новорічна ніч, коли заклади зможуть працювати до 02:00 за місцевим часом.

У Греції з моменту виявлення першого випадку коронавірусу в лютому 2020 року зареєстрували 1 210 853 випадки зараження і 20 790 смертей, пов'язаних з COVID-19.

Нагадаємо, незважаючи на стрімке зростання числа нових випадків зараження коронавірусом влада Греції скоротила карантин для пацієнтів з інфекцій з 10 до 5 днів.

Відзначимо, в Греції заборонили музику на комерційних майданчиках під час святкування Нового року, а також ввели нові обмеження через стрімке поширення "Омікрона".

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ГреціяКоронавірусОмикрон