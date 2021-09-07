У Греції штрафуватимуть на 5 тисяч євро за кожне шахрайство з вакцинами та COVID-тестами

Відповідну поправку до законодавства запропонувало парламенту Міністерство охорони здоров'я Греції.

Зокрема, штрафуватимуть осіб, які придбали підроблений COVID-сертифікат чи негативний результат тесту на коронавірус.

Також МОЗ Греції пропонує відповідне покарання ввести для викладачів і студентів медичних шкіл університетів і технічних коледжів.

Між тим, пропонується відстороняти вчителів вказаних закладів від роботи у випадку відмови від щеплення.

Крім цього, сплачувати штраф у розмірі від 10 до 50 тисяч євро доведеться і власникам або керівникам медичних установ і пансіонатів, які надаватимуть робочі місця людям, що не вакциновані проти COVID-19.

Цей штраф буде збільшуватися від 20 до 200 тисяч євро за кожне повторне правопорушення.

Запропонована поправка також встановлює обмеження на вартість експрес-тестів на COVID-19 - не більше 10 євро.