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У Греції прищеплюватимуть від COVID на церковних площах

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони Здоров'я Греції оголосило про запуск пілотної програми з розгортання мобільних підрозділів по всій країні, які будуть прищеплювати людей на площах біля церков. Таким чином влада сподівається оживити прищеплювальну кампанію після літнього спаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Ekathimerini.

За словами міністра охорони здоров'я Василиса Кікіліаса, програма розпочнеться в Афінах і Салоніках в неділю, 29 серпня, і поступово пошириться на інші міста.

Відповідаючи на питання про відмову деяких медичних працівників від вакцинації, він сказав, що це невелика меншість профспілкових активістів, які реагують на обов'язкове щеплення в секторі.

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ГреціяВакцинація