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У Греції 10 центрів вакцинації підозрюють у видачі підроблених COVID-сертифікатів

Автор: Тіберій Юрик

У Греції почали розслідування щодо 10 центрів вакцинації. Їх підозрюють у видачі фальшивих COVID-сертифікатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Глава Національного органу прозорості (NTA) заявив, що в центрах вакцинації виявили "попередні ознаки шахрайської схеми". На даний момент орган вивчає різні дані, наприклад, в яких центрах вакцинації реєструються дуже пізно вночі або де фіксуються значні коливання кількості щеплень.

Раніше в одному з центрів вакцинації виявили підроблені COVID-сертифікати, які були видані адміністративним співробітником. Він отримав доступ до електронної платформи та зареєстрував людей як вакцинованих.

"Шахрайство розкрилося, коли на друкованих сертифікатах були помічені розбіжності", - повідомили у виданні.

Нагадавши. що в Греції лікарів та інших медичних працівників штрафуватимуть за видачу фальшивих свідоцтв про вакцинацію або одужання від COVID - 19 на 5 тисяч євро.

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ГреціяВакцинація