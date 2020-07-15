Гречківський виграв репутаційні позови проти нардепа Лубинця

Фото: Павло Гречківський (УНІАН)

Апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції про те, що поширена інформація була недостовірною

Член Вищої ради правосуддя Павло Гречівский виграв репутаційний позов проти нардепа Дмитра Лубинця і колишнього адвоката Анджея Клімчука. Другий виграний позов - проти Лубинця й екс-нардепа Максима Курячего - також підтверджений в апеляційній інстанції 15 липня.

Про це йдеться в постанові Київського апеляційного суду.

В ході розгляду судом були оцінені як неправдиві висловлювання нардепа Лубинца щодо сім'ї Гречківського, його наміри бути обраним членом Вищої ради правосуддя, а також кримінальної справи проти Гречківського, в якому на той момент був винесений виправдувальний вирок.

Крім того, суд визнав неправдивими й твердження Клімчука щодо виправдувального вироку Гречківскому, його впливу на суддів і прокурорів; а також безпідставність позбавлення Клімчука права на заняття адвокатською діяльністю через негласне співробітництво з правоохоронними органами.

Апеляційний суд підтвердив законність стягнення з Лубинця і Климчука компенсації за моральну шкоду в розмірі 25 тис. грн з кожного.

"Враховуючи доведеність в судовому засіданні факту поширення відповідачами недостовірної інформації про позивача, беручи до уваги те, що відповідачами не було доведено, що поширена ними інформація є достовірною, висновок суду про наявність підстав для захисту особистих немайнових прав позивача у зв'язку з поширенням недостовірної та неправдивої інформації про нього є законним і обґрунтованим", - йдеться в постанові Апеляційного суду.

Апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції про те, що поширена інформація не мала характеру оціночних суджень, а була недостовірною, неправдивою і принижує честь, гідність та ділову репутацію Павла Гречківський.

"Поширена апелянтами інформація має категоричну стверджувальну форму, прямо вказує на вчинення позивачем тих або інших протиправних дій, не є припущенням або критикою діяльності позивача, її можна перевірити на достовірність, тому вона не є оціночними судженнями, і підлягає спростуванню. Тобто, судом першої інстанції було правильно встановлено, що поширена апелянтами інформація містить фактичні дані, і може бути перевірена на предмет її відповідності дійсності і як наслідок може бути визнана недостовірною", - йдеться в постанові Київського апеляційного суду.

Як відомо, раніше Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду від 21 січня 2020 року, яка зобов'язувала Лубинця і Климчука спростувати їх коментарі про Гречківского під час брифінгу у Верховній Раді у травні 2019 року.

Климчук вже частково виконав рішення суду, зачитавши резолютивну частину рішення на парламентському телеканалі.

Нагадаємо, в липні 2019 Павло Гречківський виграв репутаційні позови проти нардепів Дмитра Лубинця і Максима Курячого. Суд постановив, що нардепи повинні спростувати свої недостовірні заяви під час виступів в парламенті про те, що Гречківський не міг бути обраним до Вищої ради правосуддя.