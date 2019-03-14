Громадянина Вірменії підозрюють у вбивстві співробітника АП

Київська місцева прокуратура оголосила йому про підозру

За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №10 следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что 13 марта примерно в 23 часа 50 минут, находясь на ул. Багговутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, "находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им мужчину и напали на него с целью завладения его личным имуществом".

"Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской карточкой, и скрылись с места совершения преступления. Тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие", - говорится в сообщении.

Погибшим мужчиной оказался сотрудник администрации президента.

"По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападавшего и его задержание.

Напомним, в Киеве на улице Багговутовской сегодня утром, 14 марта, было найдено тело мужчины. Позже стало известно, что мужчина работал в администрации президента.

После этого президент Украины Петр Порошенко призвал как можно скорее установить виновных в смерти Бухтатого.