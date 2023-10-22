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Играл важную роль в атаках по Израилю. ЦАХАЛ убил одного из ключевых артиллеристов ХАМАСа

Фото: ЦАХАЛ ликвидировал замначальника артсилами ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали заместителя начальника артиллерийскими силами террористов ХАМАСа Мухаммеда Катмаша. Считается, что он был сыграл ключевую роль в атаках на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.

"Истребители ЦАХАЛа убили Мухаммеда Катмаша, заместителя начальника артиллерийского комплекса ХАМАС в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАС в Секторе Газа", - говортся в сообщении.

Что известно о Катмаше?

По данным израильского военного командования, "он сыграл значительную роль в планировании и проведении огня по Израилю из сектора Газа в предыдущих раундах боевых действий".

Что происходит в Израиле

С сегодняшнего утра ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в Секторе Газа, в том числе по командиру артиллерийской ячейки и ряду других террористических боевиков. Кроме того, ударам подверглись завод по производству оружия и военный командный центр ХАМАС.

Напомним, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. В частности, по данным ЦАХАЛа, более 550 ракет, выпущенных боевиками ХАМАСа с 7 октября, упали на территории Сектора Газа, убив палестинцев. До этого, на севере сектора Газа был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир

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