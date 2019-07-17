ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грановський звернувся до Зеленського

Новини » Вибори 2019    17.07.2019 - 22:12
Грановський звернувся до Зеленського
Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Грановський розповів про своє ставлення до Зеленського

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується в Верховну раду по 169-му одномандатному виборчому округу в Харкові, звернувся до президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Грановського у Facebook.

Грановський зазначив, що Зеленський під час візиту у Харків 17 липня не уникав відповіді на питання щодо подвійного громадянства кандидата від "Слуги народу" по 169 округу Олександра Куницького.

"Як я і вважав, єдиною відповідальною людиною в ЗЕ команді виявився сам ЗЕ - президент України. Лише Володимир Олександрович не уникав відповіді на питання щодо подвійного громадянства кандидата Олександра Куницького. Сьогодні президент України відвідав улюблений Харків, де журналіст задав гарантові питання щодо Куницького. Відповідь вкрай інформативна - "якщо в нього є громадянство іншої країни, депутатом він бути не може", - написав Грановський.

Грановський також зазначив, що Зеленський назвав його опонентом Куницького по 169 округу.

"Відповідаючи журналістові, президент називає опонентом по 169 округу - Грановського, тобто мене. Перше обличчя держави справедливо припустив, що у випадку виникнення правових проблем у Куницького, на 169 окрузі гарантовано переможе Грановський, тобто знов таки я. Володимире Олександровичу, я добре знаю, що деякі люди намагаються ввести Вас в оману і дозволяють собі інформувати Вас, м’яко кажучи, не в тому руслі, в якому повинні", - додав він.

Крім того, Грановський запевнив, що ставиться до Зеленського із повагою.

"Я достатньо ефективна і коректна людина і знаю, що називається, межі пристойності. Повірте, у майбутньому я стану набагато кориснішим для суспільства та Харкова, зокрема, ніж пан Куницький. Ця людина встигла ввести в оману і Вас, і Вашу команду, але я не так вихований, я завжди за правду", - зазначив Грановський.

 

Як я і вважав, єдиною відповідальною людиною в ЗЕ команді виявився сам ЗЕ - Президент України. Лише Володимир...

Опубліковано Александром Грановским Середа, 17 липня 2019 р.

 

Зеленський розповів про деталі розмови з Путіним Зеленський спрогнозував терміни саміту "нормандської четвірки"
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийвыборыАлександр Грановский
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся