Грановський звернувся до Зеленського

Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Грановський розповів про своє ставлення до Зеленського

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується в Верховну раду по 169-му одномандатному виборчому округу в Харкові, звернувся до президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Грановського у Facebook.

Грановський зазначив, що Зеленський під час візиту у Харків 17 липня не уникав відповіді на питання щодо подвійного громадянства кандидата від "Слуги народу" по 169 округу Олександра Куницького.

"Як я і вважав, єдиною відповідальною людиною в ЗЕ команді виявився сам ЗЕ - президент України. Лише Володимир Олександрович не уникав відповіді на питання щодо подвійного громадянства кандидата Олександра Куницького. Сьогодні президент України відвідав улюблений Харків, де журналіст задав гарантові питання щодо Куницького. Відповідь вкрай інформативна - "якщо в нього є громадянство іншої країни, депутатом він бути не може", - написав Грановський.

Грановський також зазначив, що Зеленський назвав його опонентом Куницького по 169 округу.

"Відповідаючи журналістові, президент називає опонентом по 169 округу - Грановського, тобто мене. Перше обличчя держави справедливо припустив, що у випадку виникнення правових проблем у Куницького, на 169 окрузі гарантовано переможе Грановський, тобто знов таки я. Володимире Олександровичу, я добре знаю, що деякі люди намагаються ввести Вас в оману і дозволяють собі інформувати Вас, м’яко кажучи, не в тому руслі, в якому повинні", - додав він.

Крім того, Грановський запевнив, що ставиться до Зеленського із повагою.

"Я достатньо ефективна і коректна людина і знаю, що називається, межі пристойності. Повірте, у майбутньому я стану набагато кориснішим для суспільства та Харкова, зокрема, ніж пан Куницький. Ця людина встигла ввести в оману і Вас, і Вашу команду, але я не так вихований, я завжди за правду", - зазначив Грановський.