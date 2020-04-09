За кордоном одужали від коронавірусу вже 19 українців

За межами України від коронавірусу одужали вже 19 українців. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Повідомляється, що за останню добу одужали ще двоє українських громадян за кордоном. Всього за кордоном лікуються 174 українця, більшість з яких знаходяться в Італії - 121. Померли за межами країни 5 громадян України.

Також у МЗС зазначили, що 14 325 громадян України звернулися за допомогою в закордонні дипломатичні установи в рамках системи "Захист".

Відзначимо, в Україні за останніми даними Міністерства охорони здоров'я на ранок 9 квітня офіційно підтверджені 1892 випадки, з них 224 - за минулу добу. Жертвами коронавіруса в Україні стали 57 людей, з них 5 - за 8 квітня.

Крім цього у МОЗ повідомили, що з початку спалаху коронавірусу в Україні було протестовано понад 20 тисяч зразків.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин, введений до 24 квітня, швидше за все, буде продовжено до травня.