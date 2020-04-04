За кордоном п'ятеро українців померли внаслідок зараження коронавірусом

За кордоном внаслідок зараження коронавірусною інфекцією померли п'ятеро громадян України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Зазначається, що від початку епідемії від інфекції змогли вилікуватися ще 11 українців. Зокрема, одужали в Італії - двоє, у Нігерії - один, ще по одному в ОАЕ та Німеччині, двоє - у Польщі. Найбільше українців одужали в Японії - четверо громадян.

Загалом за кордоном проходять лікування 166 громадян України (станом на 20:00 у п'ятницю, 3 квітня). Найбільше з них в Італії - 121 людина.

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні перевищила 1 тисячу. Лише за останню добу підтверджено 130 випадків захворювання на COVID-19.

Крім того, кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні збільшилася до 27. За останню добу в країні були підтверджені 4 нові смерті від коронавірусу.