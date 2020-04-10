За кордоном від коронавірусу померли 6 українців

За кордоном від коронавірусу COVID-19 померли 6 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Коронавірус: інформація від МЗС.

Наразі 172 громадянина України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії - 121, а також у Греції - 22. Одужало 19 громадян.

Також зазначається, що 15 369 громадян України звернулись по допомогу до закордонних дипустанов в рамках системи “Захист”.

Нагадаємо, станом на вечір 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки захворювання на коронавірус. При цьому жертвами коронавірусу стали вже 69 українців. Одужав від захворювання 61 пацієнт.

З початку епідемії коронавірусом заразилися 334 українських медиків.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зниження захворюваності на коронавірус в Україні може початись після Великодня.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що Україна може оминути пік захворюваності на коронавірус, який раніше прогнозували на 14-15 квітня. Ляшко наголосив, що оминути пік коронавірусу можна лише за умови суворого дотримання карантину.