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На кордоні з Польщею затримали двох українців з підробленими COVID-сертифікатами

Автор: Валерія Поліщук

На пунктах перетину державного кордону України та Польщі затримали двох українців з підробленими міжнародними COVID-сертифікатами. Правоохоронці відкрили кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що 31-річний житель Тернопільської області та житель Вінниці віком 37 років, пред'явили міжнародні сертифікати з ознаками підробки співробітникам Держприкордонслужби при спробі перетнути держкордон України та Польщі.

Перший інцидент стався 30 жовтня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання-обмеження волі строком до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Другий випадок перетину держкордону з підробленим covid-сертифікатом стався 1 листопада. Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання-штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

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