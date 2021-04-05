На кордоні з Білоруссю застрелився український військовий, поліція порушила справу

У Волинській області на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий. На момент інциденту він перебував у прикордонний патруль.
Інцидент стався в п'ятницю ввечері, 2 квітня, в Ковельському районі.
"Перебуваючи в прикордонний патруль з охорони державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив життя самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаєва. Військовослужбовець вистрілив собі в голову з автомата", - повідомили правоохоронці.
Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом самогубства порушено провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
"Поліція з'ясовує всі обставини трагедії. Триває слідство", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 квітня в навчальному центрі "Десна" Чернігівської області застрелився військовослужбовець за контрактом. Він прибув на навчання місяць тому.
Також повідомлялося, що на Донбасі помер український військовий. Обставини його смерті уточнювались.