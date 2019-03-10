На кордоні Азербайджану в перестрілці з порушниками загинув прикордонник

Ще один військовослужбовець отримав поранення

Пограничники Азербайджана пресекли вооруженную попытку незаконного пересечения государственной границы со стороны Ирана, что привело к гибели одного военнослужащего, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Азербайджана.

Сообщается, что инцидент произошел около 7 утра 10 матра в районе населенного пункта Бала Бахманды Физулинского района. Азербайджанские пограничники сделали предупредительные выстрели, в ответ нарушители открыли огонь.

"Во время перестрелки глава пограничного отряда получил пулевое ранение в грудь", - сообщили в погранслужбе.

Также ранение в руку получил еще один пограничник. Пострадавших доставили в госпиталь, но спасти главу пограничного отряда не удалось.

"Нарушители, которые не смогли прорваться через государственную границу, скрылись", - заявили азербайджанские пограничники.

Оба бойца были награждены медалью "За отличие в военной службе". В данное время военная прокуратура проводить расследование по данному инциденту.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестные напали на полицейских на границе Колумбии и Венесуэлы. Вооруженные люди открыли огонь по полицейским, которые дежурили на мосту Хосе Антонио Паеса, который соединяет Колумбию и Венесуэлу, в результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.