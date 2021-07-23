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На кордоні Азербайджану і Вірменії в результаті обстрілу загинув азербайджанський військовий

Автор: Дмитрий Кузнецов

На кордоні Азербайджану і Вірменії в результаті снайперського обстрілу загинув азербайджанський військовий. Баку звинуватив Єреван в загостренні ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Азербайджану.

Відзначається, що 23 липня близько 15:00 за київським часом вірменські військові обстріляли позиції збройних сил Азербайджану в Кельбаджарський районі на кордоні двох країн.

"В результаті снайперського вогню з протилежного боку загинув азербайджанський військовослужбовець Ягублу Фарман Тельман огли", - зазначили у відомстві.

Міноборони висловило сім'ї та рідним загиблого найглибші співчуття.

"В даний час підрозділи азербайджанської армії, розташовані на цьому напрямку, готують заходи реагування", - додали військові.

Баку поклав відповідальність за загибель військовослужбовця на Єреван. "Подібними провокаціями вірменська сторона має намір загострити ситуацію на державному кордоні двох країн", - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, 14 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка. У Баку заявили про поранення військового.

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