На кордоні Азербайджану і Вірменії в результаті обстрілу загинув азербайджанський військовий

Відзначається, що 23 липня близько 15:00 за київським часом вірменські військові обстріляли позиції збройних сил Азербайджану в Кельбаджарський районі на кордоні двох країн.

"В результаті снайперського вогню з протилежного боку загинув азербайджанський військовослужбовець Ягублу Фарман Тельман огли", - зазначили у відомстві.

Міноборони висловило сім'ї та рідним загиблого найглибші співчуття.

"В даний час підрозділи азербайджанської армії, розташовані на цьому напрямку, готують заходи реагування", - додали військові.

Баку поклав відповідальність за загибель військовослужбовця на Єреван. "Подібними провокаціями вірменська сторона має намір загострити ситуацію на державному кордоні двох країн", - підкреслили в Міноборони.