Кордон у вогні. Що відбувається на рубежах Бєлгородської області з Україною

Валуйки під обстрілом

Це місто з населенням близько 33 000 осіб на південний схід від Бєлгорода та за 15 кілометрів від кордону з Україною. Учора ввечері російська сторона повідомила про обстріл нібито з боку Збройних сил України.

Фото: Валуйки знаходяться за 15 км від кордону з Україною (google.com/maps)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, спрацьовувала система протиповітряної оборони (ППО), але є руйнування на землі - пошкоджено підстанцію, внаслідок чого місто було знеструмлено. Також спалахнули вісім приватних будинків та припарковані автомобілі. За попередніми даними, є один загиблий та двоє постраждалих.

На місце прибули усі оперативні служби. Соціальні об'єкти перевели на резервне живлення, і станом на ранок 16 вересня відновили подачу до соціальних закладів та житлових будинків, крім вулиці Шкільної, по якій припав удар. Водночас місцеві Telegram-канали публікували відео з Валуєк.

Увага! На відео нецензурна лексика.

Примітно, що буквально одразу з'явилися факти, які свідчать не на користь версії про нібито обстріли з боку ЗСУ. Telegram-канал "Білгородський інформатор" опублікував відео, на якому видно, що це були саме вильоти, а не прильоти з української сторони. Одна з ракет набирала висоту, але потім вибухнула у повітрі. Цілком можливо, що саме це призвело до пожеж у Валуйках. Також повідомляється, що між вильотом і прильотом пройшли буквально лічені секунди.

Зазначимо, Валуйки вважаються одним із перевалочних пунктів російських військ на кордоні з Україною. Ймовірно, саме через це місто і далі трасою Р-79 йшло постачання російських військ на території Харківської області у напрямку Куп'янська, Ізюму та Балаклії до того, як ці міста були звільнені Збройними силами України.

Українська сторона офіційно не коментує інциденти на території Росії.

Нехотіївка, Журавлівка та Красний Хутір

Інциденти з обстрілами почастішали й у радіусі кількох кілометрів від українського пункту пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією. Днями стало відомо, що Збройні сили зайшли до прикордонного села Козача Лопань і, за деякими даними, північна частина Харківської області під повним контролем Сил оборони.

Фото: прикордонні села Нехотіївка та Журавлівка (google.com/maps)

За словами бєлгородського губернатора, цього тижня були обстріли у Журавлівці. Ситуація у селі зараз напружена, є руйнування. Як заявляє місцева влада, пошкоджено школу, будинок культури та будівлю адміністрації.

Також повідомляється про руйнування у селі Червоний Хутір, у тому числі пошкоджено приватні будинки. Жителів вивозять до пунктів тимчасового розміщення, хтось самостійно виїжджає до родичів та знайомих. Про постраждалих не повідомлялося, проте людей з вулиць уздовж кордону з Україною відселили.

А вчора ввечері один із снарядів нібито влучив по митному терміналу у Нехотіївці. У соціальних мережах з'явилось фото масштабної пожежі. Але оскільки не було повідомлень про вибухи, можна дійти висновку, що на цьому об'єкті навряд чи зберігалися боєприпаси.

Евакуація та втеча губернатора

У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою, Валуйський міський округ вирішив перевести всі школи у зоні 15 кілометрів уздовж кордону з Україною на дистанційне навчання, у дитячих садках працюють лише чергові групи. У Шебекінському міському окрузі вжито таких самих заходів, але в 10-кілометровій зоні вздовж кордону, за винятком міста Шебекіно.

Крім того, на початку тижня губернатор В'ячеслав Гладков оголосив евакуацію з Журавлівки та Нехотіївки . За його словами, місцевих мешканців, незважаючи на постійні удари, доводиться переконувати залишити свої села.

А сьогодні стало відомо, що Гладков уже "евакуювався". Зараз він перебуває в Пензі за кількасот кілометрів від українського кордону. Офіційна причина - смерть матері.

На цей факт звернули увагу у розвідувальному співтоваристві InformNapalm. За їхніми даними, мешканці російських сіл запанікували, коли довідалися, що губернатор залишив Бєлгород.

Заклик Кадирова та стягування строковиків до Бєлгорода

Через успіхи українського наступу голова Чечні Рамзан Кадиров, який постійно заявляє про перекидання бойовиків, закликав керівництво російських регіонів мобілізуватись, оскільки "спеціальна військова операція перейшла у воєнні дії".

"Я б оголосив воєнний стан і використав усі можливості для того, щоб швидше закінчити... Якщо хтось хоче, треба не чекати, поки керівництво держави оголосить мобілізацію, ми всі повинні мобілізуватися, кожен регіон повинен дати ті сили та засоби, які в них є", - заявив він.

За його словами, кожному регіону потрібно зібрати по 1000 "добровольців" для війни проти України. На сьогодні відомо, що заклик Кадирова підтримали лише губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт та "глава уряду Криму" Сергій Аксьонов.

У той же час, за даними "Російської служби ВВС", строковиків, які служать у Таманській дивізії, готуються перекинути до Бєлгородської області "для захисту державного кордону". За словами родичів солдатів, командування тисне на юнаків, вимагаючи підписати контракти.

Зазначимо, на початку російського вторгнення в Україну у складі 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії були загиблі серед строковиків, після чого їх вивели на російську територію.