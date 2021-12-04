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У країні, що межує з Україною, виявили штам коронавірусу "Омікрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Румунії, яка межує з Україною, виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Відомо, що хворі повернулися в країну з Південної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Румунії.

У відомстві зазначили, що штам "Омікрон" виявили у двох пасажирів рейсу з Південної Африки. Вони прилетіли в Бухарест 30 листопада.

Йдеться про 48-річну жінку з повіту Брашов і 59-річного чоловіка з повіту Васлуй.

У МОЗ уточнили, що обидва заразилися штамом "Омікрон" знаходяться вдома на карантині. Захворювання у них протікає без симптомів.

Нагадаємо, офіційні представники Всесвітньої організації охорони здоров'я раніше відзначили, що використовувані для протидії "дельті" заходи повинні залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи новий варіант "Омікрон".

Зазначимо, генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав неефективним закриття кордонів через виявлений штам "Омікрон".

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