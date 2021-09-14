Гранати, вибухівка та набої: на кордоні з Білоруссю виявлено схрон зброї

Вказано, що зброя була захована у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь.

"Його (схрон - ред.) вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією силовиків, з тайника було вилучено:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них;

5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

2 магазини до АК-74;

170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Після чого вилучені боєприпаси та засоби ураження було направлено на проведення експертиз.

Наразі тривають слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) ККУ.

Фото: СБУ виявила схрон зброї на кордоні з Білоруссю (ssu.gov.ua)