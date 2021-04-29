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Гранати, кулемети та гвинтівки: у МВС розповіли про результати обшуків в Одесі

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 17:11
Гранати, кулемети та гвинтівки: у МВС розповіли про результати обшуків в Одесі Фото: в Одесі провели масштабні обшуки (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Упродовж двох днів в Одесі правоохоронці проводили обшуки у представників криміналітету. Серед вилучених речей - гранати, кулемети та гвинтівки.

Про це повідомили у прес-службі МВС України.

У результаті слідчих дій вилучили 37 одиниць різної зброї, 260 набоїв різного калібру, наркотичні засоби та понад 400 тисяч гривень у різній валюті.

За попередньою інформацією, серед підозрюваних є ті, що мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі "ворами в законі".

Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у Одесі поліція проводить масштабні обшуки у представників криміналітету. Правоохоронці встановлюють причетних до поширення злочинного впливу в регіоні.

РБК-Україна писало, що вчора ДБР проводило обшуки в ряді вітчизняних підприємств. Зокрема, слідчі дії проводяться на ЗАТ "Завод" Кузня на Рибальському" та підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".

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