Гранати, кулемети та гвинтівки: у МВС розповіли про результати обшуків в Одесі

Упродовж двох днів в Одесі правоохоронці проводили обшуки у представників криміналітету . Серед вилучених речей - гранати, кулемети та гвинтівки.

Про це повідомили у прес-службі МВС України .

У результаті слідчих дій вилучили 37 одиниць різної зброї, 260 набоїв різного калібру, наркотичні засоби та понад 400 тисяч гривень у різній валюті.

За попередньою інформацією, серед підозрюваних є ті, що мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі "ворами в законі".

Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.