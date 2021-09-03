ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гранати, набої та тротил: у Кирилівці виявили схованку з боєприпасами

Новость на русском →
Запорізька область, П'ятниця 03 вересня 2021 13:16
Гранати, набої та тротил: у Кирилівці виявили схованку з боєприпасами Фото: у Кирилівці виявили схованку з вибухонебезпечними предметами (dpsu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

Прикордонники Бердянського загону виявили поблизу бази відпочинку" Озерна " в смт Кирилівка схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГВС.

Відзначається, що недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет, в якому знаходилися:

  • 83 патрона 5,45 мм;
  • 48 патронів 9 мм;
  • 3 гранати Ф-1;
  • 6 електродетонаторів;
  • 0,6 кг тротилу і 2 запальні трубки.

"На місце виявлення схованки викликали співробітників ДСНС і Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечили охорону небезпечної знахідки. Тривають перевірочні заходи", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили схрон бойовиків біля селища Біловодськ Старобільського району Луганської області, в якому зберігалися бойові засоби ураження, що призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Кирилловка
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин