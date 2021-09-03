Гранати, набої та тротил: у Кирилівці виявили схованку з боєприпасами
Фото: у Кирилівці виявили схованку з вибухонебезпечними предметами (dpsu.gov.ua)
Прикордонники Бердянського загону виявили поблизу бази відпочинку" Озерна " в смт Кирилівка схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГВС.
Відзначається, що недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет, в якому знаходилися:
- 83 патрона 5,45 мм;
- 48 патронів 9 мм;
- 3 гранати Ф-1;
- 6 електродетонаторів;
- 0,6 кг тротилу і 2 запальні трубки.
"На місце виявлення схованки викликали співробітників ДСНС і Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечили охорону небезпечної знахідки. Тривають перевірочні заходи", - повідомили в ДПСУ.
Нагадаємо, що правоохоронці виявили схрон бойовиків біля селища Біловодськ Старобільського району Луганської області, в якому зберігалися бойові засоби ураження, що призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.