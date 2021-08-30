Гранати та набої: в Броварах виявили схрон боєприпасів

У місті Бровари Київської області на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки з боєприсасами. Він одразу зателефонував до поліціїї та повідомив про небезпечну знахідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Націонлаьної поліції.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили:
"Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів", - повідомили в поліції.
Правоохоронці встановлюють особу, яка залишила вибухонебезпечні предмети та походження боєприпасів.
Нагадаємо, що в населеному пункті Зайцеве Донецької області правоохоронці виявили схрон боєприпасів, який знаходився на території колишнього алебастрового заводу.