Гранати, міни та набої: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів

"Проведено огляд території Микитівського алебастрового заводу, який був зруйнований в результаті бойових дій. В ході огляду в одному з колишніх виробничих приміщень виявлено схованку з військовими засобами ураження",- йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, під час огляду колишнього заводу було виявлено:

гранат Ф-1 та 10 запалів до них;

12 підривачів різних типів;

4 мінометні міни 82 мм та 2 вибивних заряди до них;

понад 3400 набоїв калібру 7,62 мм;

480 набоїв калібру 5,45 мм;

260 набоїв калібру 12,7 мм ;

набої до мисливської зброї.

Зокрема, виявлені небезпечні предмети вилучили представники вибухотехнічного підрозділу Нацполіції.

До ЄРДР внесено відомості за частиною 1 статті 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Фото: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів (dpsu.gov.ua)