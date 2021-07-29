Гранати, міни та набої: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів

Неподалік від лінії розмежування, в населеному пункті Зайцеве Донецької області правоохоронці виявили схрон боєприпасів. Схованка знаходилася на території колишнього алебастрового заводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).
"Проведено огляд території Микитівського алебастрового заводу, який був зруйнований в результаті бойових дій. В ході огляду в одному з колишніх виробничих приміщень виявлено схованку з військовими засобами ураження",- йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, під час огляду колишнього заводу було виявлено:
Зокрема, виявлені небезпечні предмети вилучили представники вибухотехнічного підрозділу Нацполіції.
До ЄРДР внесено відомості за частиною 1 статті 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Фото: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів (dpsu.gov.ua)