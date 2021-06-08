Гранати, міни та патрони: у Донецькій області знайшли схрон снайпера "ДНР"

У Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) виявила прихований арсенал військових засобів ураження. Він належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР".
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у "Батальйоні "Восток".
"Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик, де виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили:
Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу. Здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, що учора, 7 червня під Слов'янськом правоохоронці знайшли схрон, в якому була зброя бойовиків терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"). Склад знаходився в покинутому приміщенні.
Додамо, що СБУ виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження, який зробили бойовики у 2014 році.
У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.