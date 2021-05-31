Гранатомети і стрілецька зброя: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Так, ворожий обстріли були зафіксовані поблизу Водяного. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Неподалік Авдіївка бойовики застосували в напрямку українських позицій автоматичні станкові гранатомети, а поблизу Майорська-ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте - 4 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Крім цього, в напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Врезький БПЛА був вчасно пригнічений засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.