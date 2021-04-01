RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Гранатомети та кулемети: бойовики на Донбасі з початку доби активізувались

Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація на Донбасі загострюється від самого ранку четвера, 1 квітня. Бойовики вже тричі порушили режим "тиші".

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли стались неподалік Світлодарська та Золотого-4, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське - зі стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, повідомили у штабі.

За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, біля населених пунктів Піски, Водяне, Світлодарське, Луганське. Втрат та поранених серед українських військових немає.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі.

Зазначимо, ця розмова відбулася після того, як 26 березня російські окупанти обстріляли позиції ООС на Донбасі, вбивши чотирьох українських військових. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООСДонбас
Читайте також
Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі
У США стурбовані нарощуванням російських військ поблизу кордону України
Прогноз погоди