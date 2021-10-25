Гранатомети й гранати: на території роти Нацполіціі виявили арсенал зброї

У селі Тоненьке Донецької області співробітники ДБР викрили арсенал зброї та боєприпасів на території роти патрульної служби поліції особливого призначення "Кривбас". Ймовірно, зловмисники планували перепродажу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси. За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу", - пише пресслужба.
Зазначається, що загалом було вилучено 133 пакунки з:
Наразі проводяться слідчі дії для встановлення походження зброї й осіб, які облаштували схованку.
Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.