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Гранатомети й гранати: на території роти Нацполіціі виявили арсенал зброї

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Понеділок 25 жовтня 2021 14:57
Гранатомети й гранати: на території роти Нацполіціі виявили арсенал зброї Фото: у Донецькій області на території роти Нацполіціі виявили арсенал зброї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У селі Тоненьке Донецької області співробітники ДБР викрили арсенал зброї та боєприпасів на території роти патрульної служби поліції особливого призначення "Кривбас". Ймовірно, зловмисники планували перепродажу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси. За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу", - пише пресслужба.

Зазначається, що загалом було вилучено 133 пакунки з:

  • гранатометними пострілами різної модифікації - 89 одиниць;
  • реактивними протитанковими гранатами різної модифікації - 178 одиниць;
  • ручними гранатами різних модифікацій - 336 одиниць;
  • запалами - 329 одиниць;
  • близько 56 тисячами набоїв різного калібру, запалами для протитанкових мін й димовими шашками.
Фото: у Донецькій області на території роти Нацполіціі виявили арсенал зброї (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення походження зброї й осіб, які облаштували схованку.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

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