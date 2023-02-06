RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гранатометные выстрелы и мины. В Донецкой области обнаружено более 20 боеприпасов РФ (фото)

Фото: В Донецкой области обнаружили более 20 боеприпасов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели досмотр деоккупированной части Донецкой области и обнаружили артиллерийские снаряды, мины и гранатометные выстрелы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.

"Специалисты взрывотехники полиции Луганской области несут службу не только в освобожденных от оккупантов населенных пунктах родной области, но и помогают коллегам из Донбасса изымать и уничтожать взрывоопасные предметы в деоккупированных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В поселках Брусовка, Диброва и Коровий Яр Лиманской территориальной общины Донецкой области специалисты обнаружили следующие взрывоопасные предметы:

  • шесть минометных мин 120 и 82 мм;
  • 17 гранатометных выстрелов "ВОГ-17м";
  • снаряд калибром 152 мм;
  • снаряд к системе "Нона" калибром 120 мм.

"Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на временной взрывной площадке", - добавили в полиции.

Напомним, что во вторник, 31 января, правоохранители обнаружили российские противотанковые мины вблизи деоккупированного Лимана в Донецкой области.

Взрывотехники и стражи порядка продолжают разминирование деоккупированного села Невское (Луганская область) и территорию близ него. Они регулярно находят боеприпасы, которые оккупанты оставили при отступлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьВойна в Украине