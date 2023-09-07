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Гранатометы, автоматы и не только. СБУ разоблачила каналы продажи "трофейного" оружия

Фото: Гранатометы, автоматы и не только. СБУ разоблачила каналы продажи "трофейного" оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской и Херсонской областях разоблачены два канала подпольной продажи "трофейного" оружия россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"В результате оперативных мероприятий задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боестолкновений на территории деоккупированных районов", - пишет пресс-служба. 

Среди изъятого у преступников: 

  • взрывчатка; 
  • боевые гранаты; 
  • противотанковый гранатомет;
  • автомат Калашникова. 

Согласно данным следствия было установлено, что, например, карабин АК-12 преступники продавали за почти 60 тысяч гривен, а гранатомет - 14,5 тысячи. 

Преступники подыскивали клиентов через собственные связи среди представителей криминальной среды.

 

Фото: Гранатометы, автоматы и не только. СБУ разоблачила каналы продажи "трофейного" оружия (ssu.gov.ua)

Днепропетровская область 

"Задержан один из фигурантов, который подготовил к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения", - пишет СБУ. 

В собственном помещении задержанного было обнаружено: 

  • ручной пулемет Калашникова;
  • 2 автомата: АК-12 и АК-74;
  • 8 гранатометных выстрелов;
  • 9 боевых гранат;
  • взрывчатые вещества с детонатором;
  • более 1 тысячи патронов различного калибра. 

Из схрона задержанного изъяли более 40 артиллерийских снарядов. 

Херсонская область 

"Задержан еще один фигурант, который пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа "РШГ-2", - рассказывает пресс-служба. 

В частном доме задержанного изъято: 

  • гранаты РГД-5;
  • гранатометные выстрелы;
  • патроны калибра 5,45.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге в это время был задержан российский информатор, который "сливал" направления полетов боевой авиации ВСУ.

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