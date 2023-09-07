В Днепропетровской и Херсонской областях разоблачены два канала подпольной продажи "трофейного" оружия россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"В результате оперативных мероприятий задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боестолкновений на территории деоккупированных районов", - пишет пресс-служба.
Среди изъятого у преступников:
Согласно данным следствия было установлено, что, например, карабин АК-12 преступники продавали за почти 60 тысяч гривен, а гранатомет - 14,5 тысячи.
Преступники подыскивали клиентов через собственные связи среди представителей криминальной среды.
Фото: Гранатометы, автоматы и не только. СБУ разоблачила каналы продажи "трофейного" оружия (ssu.gov.ua)
Днепропетровская область
"Задержан один из фигурантов, который подготовил к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения", - пишет СБУ.
В собственном помещении задержанного было обнаружено:
Из схрона задержанного изъяли более 40 артиллерийских снарядов.
Херсонская область
"Задержан еще один фигурант, который пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа "РШГ-2", - рассказывает пресс-служба.
В частном доме задержанного изъято:
Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге в это время был задержан российский информатор, который "сливал" направления полетов боевой авиации ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.