В Днепропетровской и Херсонской областях разоблачены два канала подпольной продажи "трофейного" оружия россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"В результате оперативных мероприятий задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боестолкновений на территории деоккупированных районов", - пишет пресс-служба.

Среди изъятого у преступников:

взрывчатка;

боевые гранаты;

противотанковый гранатомет;

автомат Калашникова.

Согласно данным следствия было установлено, что, например, карабин АК-12 преступники продавали за почти 60 тысяч гривен, а гранатомет - 14,5 тысячи.

Преступники подыскивали клиентов через собственные связи среди представителей криминальной среды.

Фото: Гранатометы, автоматы и не только. СБУ разоблачила каналы продажи "трофейного" оружия (ssu.gov.ua)

Днепропетровская область

"Задержан один из фигурантов, который подготовил к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения", - пишет СБУ.

В собственном помещении задержанного было обнаружено:

ручной пулемет Калашникова;

2 автомата: АК-12 и АК-74;

8 гранатометных выстрелов;

9 боевых гранат;

взрывчатые вещества с детонатором;

более 1 тысячи патронов различного калибра.

Из схрона задержанного изъяли более 40 артиллерийских снарядов.

Херсонская область

"Задержан еще один фигурант, который пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа "РШГ-2", - рассказывает пресс-служба.

В частном доме задержанного изъято:

гранаты РГД-5;

гранатометные выстрелы;

патроны калибра 5,45.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.