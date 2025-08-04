Граната, пистолет и 300 патронов: в Киеве нетрезвый мужчина угрожал охраннику ЖК
В Дарницком районе Киева полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который угрожал людям пистолетом в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Что произошло
По данным следствия, на линию 102 позвонил охранник жилого комплекса и заявил о мужчине, который агрессивно себя ведет, громко кричит, употреблял нецензурную лексику, а также угрожал пистолетом.
На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала фигуранта.
Тот оказался безработным жителем Киева, находился в нетрезвом состоянии и не мог объяснить причин своего поведения.
Во время личного досмотра и обыска следователи изъяли у него боевую гранату и пистолет.
В квартире нашли еще две гранаты, около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова.
Что угрожает
Происхождение оружия и боеприпасов сейчас устанавливается. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что в Киеве неизвестная женщина устроила стрельбу рядом с подъездом жилого дома в Днепровском районе.
Находясь рядом с подъездом женщина произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла.
Незадолго до этого, двое мужчин в Киеве устроили стрельбу во время езды на автомобиле, полиция провела спецоперацию и сразу задержала нарушителей.