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Грабіж, терор та мобілізація: що відбувається на тимчасово окупованих територіях України

Фото: армія РФ тероризує населення окупованих територій України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові на тимчасово захоплених територіях України тероризують місцеве населення та обманом забирають українців в армію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Запорізька та Херсонська області

Російські війська в регіоні випалюють поля з пшеницею. Таким чином Росія намагається дестабілізувати продовольчу спроможність України.

Крім того, на півдні окупанти масово грабують та вивозять українську продукцію. Зокрема, крадені з України продукти помітили на ринках в Білорусі.

Донецька область

У знищеному Маріуполі окупанти та місцеві колаборанти викрадають автомобілі мешканців, які вціліли під час бомбардувань. Для цього злочинці часто використовують евакуатори.

Луганська область

Чоловіків з окупованих населених пунктів запрошують на роботу, а через декілька днів дають повістку. Українців примусово мобілізують до російської армії.

Харківська область

Незаконно створена "адміністрація" на тимчасово окупованих територіях запровадила "воєнний стан" та комендантську годину з 20:00 до 06:00. Таким чином колаборанти хочуть подавати спротив місцевого населення.

Нагадаємо, що слідчий комітет РФ проводить ексгумацію у Маріуполі. Тіла мирних жителів вивозять в братську могилу.

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Війна Росії проти України