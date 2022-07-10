Грабіж, терор та мобілізація: що відбувається на тимчасово окупованих територіях України

Російські військові на тимчасово захоплених територіях України тероризують місцеве населення та обманом забирають українців в армію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Російські війська в регіоні випалюють поля з пшеницею. Таким чином Росія намагається дестабілізувати продовольчу спроможність України.
Крім того, на півдні окупанти масово грабують та вивозять українську продукцію. Зокрема, крадені з України продукти помітили на ринках в Білорусі.
У знищеному Маріуполі окупанти та місцеві колаборанти викрадають автомобілі мешканців, які вціліли під час бомбардувань. Для цього злочинці часто використовують евакуатори.
Чоловіків з окупованих населених пунктів запрошують на роботу, а через декілька днів дають повістку. Українців примусово мобілізують до російської армії.
Незаконно створена "адміністрація" на тимчасово окупованих територіях запровадила "воєнний стан" та комендантську годину з 20:00 до 06:00. Таким чином колаборанти хочуть подавати спротив місцевого населення.
Нагадаємо, що слідчий комітет РФ проводить ексгумацію у Маріуполі. Тіла мирних жителів вивозять в братську могилу.
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