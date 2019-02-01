У ГПУ розказали про перебіг розслідування вбивства Гандзюк

За словами Луценка, слідство зробило 90% роботи

В деле о расследовании убийства советника главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк следствие сделало 90% работы. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "скоро общество получит ответы на свои вопросы".

"В моей работе знать и доказать - это разные вещи. Я знаю одну подкрепленную версию. Подождите. Не тяните меня за язык. Следствие сделало 90% работы и скоро общество получит ответы на свои вопросы", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что депутаты Верховной рады должны поддержать вопрос о продолжении работы Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк.

Напомним, подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск. Следствие подозревает в организации преступления криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Также Юрий Луценко заявлял, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам генпрокурора, фамилию нового подозреваемого - Левин (имя фигуранта генпрокурор не назвал). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Добавим также, по словам посла Франции Изабель Дюмон, убийство Гандзюк негативно сказалось на международном имидже Украины.