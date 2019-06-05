У ГПУ розкритикували дії ДБР у розслідуванні вбивства дитини

Прокуратура Київської області надасть Державному бюро розслідувань вказівки щодо проведення розслідування у справі вбивства 5-ти річної дитини поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому. Про це заявила заступник генерального прокурора України Анжела Стріжевська на засіданні комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що у цьому провадженні необхідний план розслідування.

"Я надам відповідь на запитання, з приводу встановлення порушення, які унеможливлюють визнання доказів допустимими. Хочу зазначити, що це є компетенція суду. Звичайно, від керівництва процесуальної прокуратури ми будемо уникати таких порушень. Другий момент, з того, що я почула, я думаю, що ми повернемося до забутої практики - план розслідування. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, такого плану немає. Враховуючи, що сьогодні почули, я думаю що і прокуратура Київської області дасть свої вказівки щодо проведення дій, обов’язкових до виконання слідчими ДБР", - повідомила замглави ГПУ.

Нагадаємо, раніше глава ДБР Роман Труба заявив, що бюро зібрало лише свідчення про те, що підозрювані у вбивстві дитини поліцейські перебували в стані алкогольного сп'яніння. Так, у підозрюваних були взяті біологічні зразки для проведення тесту на алкоголь.

За словами народного депутата Олени Сотник, через відсутність біологічних тестів алкогольне сп'яніння підозрюваних у суді довести буде неможливо.

Як писало РБК-Україна раніше, Труба заявив, що кримінальну справу про вбивство поліцейськими 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому направлять до суду протягом півроку.

Підкреслимо, ДБР почало розслідування за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.